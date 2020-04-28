سانت إتيان الفرنسي يعلن وفاة روبرت هيربين

أعلن نادي سانت إتيان الفرنسي، مساء الاثنين، وفاة روبرت هيربين، لاعب ومدرب الفريق الأسبق عن عمر يناهز 81 عاما.

وذكرت وكالة أنباء "أوروبا برس" أن هيربين كان في حالة خطيرة بالرعاية المركزة بمستشفى سانت إتيان منذ الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تعرضه لمشاكل في القلب والرئة.

ولعب هيربين طوال مسيرته في نادي سانت إتيان (من 1957 إلى 1972) ، وخاض 23 مباراة دولية مع منتخب فرنسا،وتولى تدريب الفريق فور اعتزاله كلاعب خلال الفترة من 1972 إلى 1983.وفي عام 1976 قاد الفريق للوصول لنهائي كأس أبطال أوروبا، والتي خسرها الفريق الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وفي 1983 ترك الفريق، وعاد له مرة أخرى خلال الفترة من 1987 إلى 1990. كما درب أندية ليون وستراسبورج وريد ستار والنصر السعودي.