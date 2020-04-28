تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن أزمة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، مع اتحاد الكرة وهاني أبوريدة رئيسه.

وقال حازم في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت":«بالتأكيد كان هناك أزمة، والذي كان يتولى هذا الملف هو هاني أبوريدة، ولم يطلب مني التدخل».

وأضاف:«حينما كنت أسال عن أسباب الأزمة، كان يُقال لي محامي محمد صلاح أرسل "إيميلات" لنا بها تجاوزات».

وواصل:«هناك بعض الأمور كانت تنفذ للمرة الأولى، فبالتالي كان سوف يكون هناك بعض الأخطاء، مثل أزمة الطائرة».

وأكمل:«ما حدث في موضوع الطائرة، حينما وضع عليها صورة صلاح، كان يجب أولا الرجوع إليه، وهم قاموا بعمل ذلك حبا فيه».

وأضاف:«كان يجب أن نستأذنه، خصوصا أن صلاح أصبح في مكانة مختلفة، يعني مثلا لو قديما صورتي هي من وضعت على الطائرة كنت سأفرح ولكن الزمان غير الزمان، وهو لاعب غيرنا ولديه العديد من الرعاة».

وأستطرد نجم الزمالك السابق:«كان هناك عشم زائد من اتحاد الكرة نحو صلاح، في بعض الأمور».

وردا على سؤال هل هذه المشاكل أثرت على صلاح في كأس العالم قال:«بالفعل أثرت وتحديدا بمباراة السعودية، حتى حينما سجل الهدف لم يكن سعيدا».