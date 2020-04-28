مصادر بحكومة ألمانيا: لا اتفاق حتى الآن على مساعدات حكومية للوفتهانزا

ذكرت مصادر في الحكومة الألمانية، أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق في المفاوضات حول مساعدات حكومية محتملة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران، التي تضررت بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء، فإنه ليس من المتوقع أن تسفر المحادثات غير الملزمة عن نتائج خلال هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أنه يجب التعامل بحكمة مع شركة بهذا الحجم وهذا المقدار المرتفع من الدعم المحتمل.

وارتفعت أسهم لوفتهانزا صباح اليوم الثلاثاء في مستهل التداول بوضوح، وذلك بسبب تقرير لمجلة "بيزنس إنسايدر" الاقتصادية الإلكترونية، والذي تحدث عن موافقة مزعومة على الدعم. وبحسب هذا التقرير، ستضخ ألمانيا في المجموعة نحو 9 مليارات يورو. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على هذا التقرير صباح اليوم.

وبحسب التقرير، ستحصل الحكومة بصفتها مساهما جديدا في المجموعة على أقلية مانعة وستعين من جانبها فردا أو اثنين في مجلس الإشراف للوفتهانزا لكن الاختيار لن يكون من بين الموظفين الحكوميين أو الساسة. وبعد ذلك سيُجرى تسجيل الشركة في وزارة المالية الألمانية كشركة تساهم فيها الدولة.

وأشارت التقرير إلى أن كل هذا من المفترض إقراره في اجتماع بين قيادات الحكومة والشركة اليوم.

ولم تؤكد الحكومة الألمانية أو الشركة موعد هذا الاجتماع.

ووفقا لصحيفة "تاميديا" السويسرية، يمكن لشركة "سويس" السويسرية للطيران المملوكة للوفتهانزا توقع دعم من الدولة السويسرية بقيمة 5ر1 مليار فرانك سويسري (4ر1 مليار يورو). وستُضخ هذه الأموال في صورة قروض من بنوك تضمنها الحكومة السويسرية. ورفضت شركة "سويس" التعليق على تقرير الصحيفة.