 كوريا الجنوبية ترجح عدم إتمام زيارة رئيس الصين المرتقبة لسول بسبب كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية ترجح عدم إتمام زيارة رئيس الصين المرتقبة لسول بسبب كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 12:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 12:01 م

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الثلاثاء إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يقلل من احتمال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من عام 2020.

وذكرت كانغ - في جلسة برلمانية - أن إمكانية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للبلاد في النصف الأول من العام الجاري أصبحت أقل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). إلا أنها أوضحت أن اتفاق البلدين حول "زيارة شي المبكرة" هنا لم يتغير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وكان شي قد وافق على زيارة كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام لإجراء محادثات مع الرئيس مون جيه-إن. ولم يتم الإعلان عن الجدول الزمني المحدد لهذه الزيارة حتى الآن.

وأوضحت كانج أن البلدين يجريان مشاورات بشأن منح الإعفاءات من حظر الدخول أو المسار السريع لرجال الأعمال.

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