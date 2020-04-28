لوكسمبورج تُجري اختبارات فيروس كورونا لجميع سكانها خلال الشهر المقبل

أعلنت حكومة لوكسمبورج، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع سكانها خلال الشهر القادم.

وقال وزير التعليم والبحث العلمي كلود ميش -في مؤتمر صحفي- "نريد اختبار جميع سكان البلاد (نحو 614 ألف نسمة) خلال الشهر المقبل"، معربا عن اهتمام الحكومة خلال هذه المرحلة بالحصول على معلومات عن الفيروس وأماكن وجوده وكيفية انتقاله، حسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".

وأوضح ميش أن بلاده تضم 17 محطة اختبار ولديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 20 ألأف اختبار يوميا، مشيرا إلى أن الاختبارات لن تكون عشوائية وإنما ستجري على قطاعات الدولة واحدا تلو الآخر، على أن يكون تلاميذ المدارس والعاملين في قطاع التعليم أول من يخضعوا للاختبارات.