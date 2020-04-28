حقق مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة مشاهدات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "يوتيوب" وذلك بعد أيام من عرضه ضمن السباق الرمضاني على قناة ON.

حققت الكثير من مشاهد المسلسل أكثر من نصف مليون مشاهدة، ومن بينها مشهد للحظة اقتحام المنسي ورجالة الصاعقة والمظلات وكر الإرهابيين بعد معركة شرسة.



أيضًا مشهد عتاب الجندي عبدالصمد والهجوم على كمين تحت الأنشاء في العريش يوم 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى مشهد رد فعل "أحمد المنسي" بعد حادثة رفح الأولى.



تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

"الاختيار" يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا على قناة ON.