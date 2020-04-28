تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي، غدًا، بمحافظة جنوب سيناء، للفصل الدراسي الثاني، وفقًا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة الزمنية من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 779 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات غدًا على التابلت التعليمي، بينهم 107 طلاب بالمدارس الخاصة و672 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومي.

وأكد وكيل الوزارة، أن هناك غرفة للعمليات الرئيسة داخل ديوان المديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية الثمانية، لتسهيل وتذليل أي عقبات أمام الطلاب، أثناء عقد الامتحانات في المنزل، وسيجرى إعداد تقرير يومي بسير منظومة الامتحانات بكل مدرسة وإدارة تعليمية.