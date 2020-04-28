إطلاق تحقيقات بشأن قضية إرهاب في فرنسا بعد حادث دهس سيارة لرجال شرطة

أطلق ممثلو ادعاء فرنسيون معنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقا، اليوم الثلاثاء، بعد العثور على رسالة يبايع كاتبها تنظيم داعش داخل سيارة تم استخدامها لدهس عدد من رجال الشرطة.

وقال المحققون إن المشتبه به صدم ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يستقلون دراجات نارية بسيارته في بلدة كولوم شمال غربي باريس بعد ظهر أمس الاثنين. وتم القبض عليه على الفور. وتم العثور على الرسالة وسكين في السيارة.

وذكر المحققون أن الفحص النفسي لم يكشف عن أي مخاوف بشأن قدرة المواطن الفرنسي /29 عاما/ على الحكم على الأمور، ولم يكن من المعلوم لدى السلطات احتمال تحول هذا الشخص إلى التيار الراديكالى .

وأصيب أحد الضباط بجروح خطيرة، لكن حالته ليست حرجة، بينما تم نقل الاثنين الآخرين إلى المستشفى لدى تعرضهم لإصابات أقل خطورة.