 رغم الزيادة اليومية.. تراجع نسبة الوفيات بين مصابي كورونا في مصر لأدنى مستوياتها - بوابة الشروق
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رغم الزيادة اليومية.. تراجع نسبة الوفيات بين مصابي كورونا في مصر لأدنى مستوياتها

منى زيدان
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 3:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 3:43 ص

منذ يوم الخميس الماضي 23 أبريل ولم تتراجع عدد الحالات المكتشفة بإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر عن 200 حالة يوميا.
حيث قفزت الحصيلة الإجمالية من 3659 يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى 4782 أمي الاثنين، لتكون هذه الفترة هي الأعلى في تسجيل الإصابات منذ تسجيل أول إصابة في مصر رسميا منتصف فبراير الماضي لمواطن صيني.
كما تم تسجيل أعلى معدل وفيات يومي في مصر اليوم الاثنين أيضا وهو 20 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 337.
ورغم الاقتراب من إكمال الألف الخامسة على مستوى عدد الحالات، إلا أن زيادة الفحوصات والكشوف وفق ما أعلنت عنه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مؤخرا، أدى إلى تراجع نسبة الوفيات بين المصابين بصورة ملحوظة.
ففي الشهر الماضي كانت نسبة الوفيات تتراوح بين 7.6% و7.8% وتراجعت إلى 7.2% مع الوصول لأربعة آلاف حالة.
وبالأمس سجلت النسبة أدنى مستوى لها وهو 7.0% أعلى من المتوسط العالمي بنحو 0.2% فقط.
أما المتعافون فقد زاد عددهم إلى 1236 بنسبة 25.9% وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 29.5% حاليا وقابلة للارتفاع والانخفاض يوما بعد يوم.


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