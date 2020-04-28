الرئيس العراقي يناقش رواتب موظفي كردستان مع مالية البرلمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى الاحتكام للدستور العراقي والالتزام الكامل بقانون الموازنة الاتحادية وتأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً.

وشدد الرئيس العراقي خلال اجتماعه، اليوم، مع رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وعدداً من أعضاء اللجنة على "ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة".

وأوضح أن "تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور وقانون الموازنة، لكن يجب أن لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية".

وذكر "أن المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية".

وتأتي تصريحات الرئيس العراقي في الوقت الذي وصل فيه إلى بغداد وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان برفقة وفد وزاري لمناقشة قضية رواتب موظفي اقليم كردستان.

ويواجه العراق تبعات مالية صعبة للغاية من جراء تدني أسعار النفط وعدم تحقق إيرادات مالية شهرية تؤمن مستحقات رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ابتداء من شهر مايو المقبل.

وأخفقت حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة عادل عبد المهدي في إعداد مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي التي تدخل إيرادات بيع النفط الخام في تلبية أبوابها بأكثر من 95% منها في ظل غياب شبه تام لأية موارد إضافية أخرى تدعم مشاريع الموازنة.

وتخطط الحكومة العراقية لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الشهر المقبل ومابعده على خلفية تدني أسعار النفط إلى مستويات خطيرة وتفشي فيروس كورونا.