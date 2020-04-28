قال هشام عبدالمنعم حسن، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن المطهرات متوفرة في المجمعات بجميع أنواعها، لافتًا إلى توجيه الوزير علي المصيلحي، بصرفها على المقررات التموينية.

وأضاف «حسن» أثناء لقاء عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الثلاثاء، أن سعر الكولونيا والمطهرات تبلغ 34 و36 جنيها للزجاجة التي تستوعب 250 مللي جرام.

وعن الأسماك، أوضح أن الأسماك بجميع أنواعها متوفرة بأسعار تقل بنسبة 25% عن السوق الخارجي، مشيرًا إلى توافر خدمة التوصيل للمنازل لوجبات الأسماك الجاهزة، وكذلك اللحوم والخضروات والفاكهة.

وذكر أن جميع أنواع الخضراوات والفاكهة تتوافر يوميًا، من الساعة الثامنة صباحًا، مؤكدًا على استقرار أسعار المحاصيل والسلع كافة.

وتابع: «سعر الطماطم 4.5 جنيه للكيلو، و8 جنيهات للخيار، و16 جنيهًا لليمون، و9 جنيهات للفلفل الرومي، و8 جنيهات للكوسة، و6 جنيهات للجزر، و4 جنيهات للبطاطس، و4.75 للبصل».