 الصين تعارض دخول سفينة حربية أمريكية المياه الإقليمية: انتهاك خطير - بوابة الشروق
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الصين تعارض دخول سفينة حربية أمريكية المياه الإقليمية: انتهاك خطير

سفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية
أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 3:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 3:03 م

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الشديد لدخول سفينة حربية أمريكية المياه الإقليمية قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي دون تصريح، محذرة من أن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين والقانون الدولي ذي الصلة.

وقال المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني الكولونيل "لي هوامين" – في تصريح اليوم- إن الجيش الصيني نشر قوات جوية وبحرية لمراقبة سفينة حربية أمريكية دخلت المياه الإقليمية قبالة جزر "شيشا"، وتحذيرها ومطالبتها بالمغادرة.

وأضاف هوامين أن الصين تحث الولايات المتحدة على إيلاء مزيد من الاهتمام لأعمال الوقاية والسيطرة على "كوفيد-19" في أراضيها، ووقف أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي.

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