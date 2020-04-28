قضت محكمة بحبس طالب فيتنامي مع إيقاف التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بعد ضربه حارس أمن في مبنى، وذلك عقب أن طالبه بارتداء كمامة.

وجاء في الحكم الذي أصدرته محكمة ديستركت 7 في مدينة هو تشي مينه، ونشرته صحيفة كونج ان، التابعة لشرطة هو شي مينه، إنه تم اتهام الطالب 23 عاما، "بمقاومة رجل إنفاذ قانون أثناء تأدية عمله الرسمي".

وكانت الواقعة قد حدثت صباح 30 مارس الماضي، عندما كان الطالب يجرى في منطقة بو ماي السكنية في منطقة ديستركت 7 بدون ارتداء كمامة.

وطالب حارس الأمن ها نجوك جيا الطالب بارتداء كمامة، ولكنه رفض وضرب حارس الأمن في وجهه، ملحقا به إصابة.

وقالت المحكمة إنه في الوقت الذي يطبق فيه المجتمع بفعالية سياسات الحكومة للوقاية والسيطرة على فيروس كورونا، يكسر هذا الطالب بسلوكه القواعد، ويجب معاقبته بصرامة من أجل ردعه وتوعيته.

ويُذكر أن طريقة تعامل فيتنام مع فيروس كورونا حظيت بإشادة من جانب منظمة الصحة العالمية.

ولم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ12 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 270 حالة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة.