 مالي تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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مالي تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 5:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 5:39 م

أعلنت وزارة الصحة المالية -اليوم الثلاثاء- تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية - أن عدد المصابين في مالي بفيروس كورونا المستجد بلغ 408 أشخاص منذ أول ظهور للوباء في الأراضي المالية نهاية شهر مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه شُقي 113 من المصابين، بينما توفي 23 شخصا.

في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الثلاثاء، تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة السنغالية عن بيان للوزارة أن عدد المصابين بالفيروس، منذ ظهوره في داكار في الثاني مارس، بلغ 823 إصابة، شُفي منهم 296 شخصا فيما يواصل 517 مصابا علاجهم في المستشفيات


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