بابا الفاتيكان يدعو إلى التمسك بالطاعة والحذر كي لا يعود كورونا للانتشار

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى التمسك بـ"الحذر والطاعة" للتدابير المتخذة بشأن تخفيف الحجر الصحي حتى لا يعود وباء كورونا للانتشار مجددا.

ونقل موقع الفاتيكان نيوز الإخباري عن البابا تحذيره أثناء قداس في كازا سانتا مارتا اليوم الثلاثاء، من أنه "في هذا الوقت الذي نبدأ فيه بالخروج من الحجر الصحي، نصلي للرب أن يمنح شعبه نعمة الفطنة والطاعة للأحكام حتى لا يعود الوباء".

ووصف مجلس الأساقفة الإيطاليين أمس الاثنين مواصلة منع مشاركة العامة في الصلوات بالكنائس بـ"الأمر غير المقبول"، محذرا من "انتهاك ممارسة حرية العبادة".

ونتيجة لهذه الضغوط، أفادت مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية، بأن الحكومة بصدد دراسة بروتوكول يسمح بالصلاة في الكنائس مع بدء المرحلة الثانية لطواريء كورونا.