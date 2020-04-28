فحوص مجانية للكشف عن إصابات كورونا بين العمال في الإمارات

تجري السلطات الصحية في الإمارات فحوصا طبية لفئات العمال للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتحديد المصابين وعلاجهم في وقت مبكر منعا للتعرض لمضاعفات وللحد من انتقال العدوى.

وقال حمد تريم، مدير منطقة عجمان الطبية، إن المستشفى الميداني في الإمارة يجري فحوصا لأكثر من مئة عامل يوميا، كما يستقبل الحالات المشتبه بها ويقدم العلاج مجانا، ذاكرا أن المستشفى مجهز بـ50 سريرا، ويضم طاقما طبيا وتمريضيا متطوعا لخدمة المجتمع، في مواجهة الوباء.

وذكر أن المستشفى أقيم بمبادرة بين منطقة عجمان الطبية والمستشفى السعودي الألماني عجمان، لتقديم العلاج مجانا للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، إن المستشفى يحدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من العمال لإجراء التشخيص والفحوص الطبية اللازمة وتقديم العلاج العاجل.

وأوضحت أن الأطباء يجرون فحوصا للعمال في مواقع السكن والعمل، وفي حال الاشتباه ينقل الشخص للمستشفى الميداني، مشيرة إلى أن الحالات التي تعاني أمراضا مزمنة أو خطيرة من العمال، يقدم لها العلاج والدواء اللازم مجانا، كما يتم إجراء جراحات.

ولفتت ريم إلى أن المستشفى الميداني مجهز بأحدث المعدات الطبية والتقنيات الصحية العالمية وصيدلية لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين، كما يتم توفير المستلزمات الطبية والدواء في الحال بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية.