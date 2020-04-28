دفع صندوق التأمين ضد البطالة في جنوب أفريقيا، أكثر من 3ر3 مليار راند (3ر177 مليون دولار) لمساعدة الأشخاص الذين تضررت أعمالهم ودخولهم من تفشي جائحة فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق لوقف انتشار الفيروس.

وقالت مامولوكو كوباي نجوباني وزيرة السياحة الجنوب أفريقي، إن الصندوق انتهى من أكثر من 103 آلاف طلب تلقها من أصحاب الأعمال نيابة عن حوالي 75ر1 مليون عامل.

وأضافت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن هذا يعني أن أكثر من 862 ألف عامل سيحصلون على إعانة البطالة، مشيرة إلى انه لن يتم النظر في حوالي 10 آلاف طلب بسبب وجود أخطاء فيها، وأنه تم إخطار الشركات صاحبة هذه الطلبات لتصحيح الطلبات وإعادة تقديمها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب عدم كفاءة إدارة صندوق التأمين ضد البطالة، حيث تم تخصيص حوالي 40 مليار راند لتعويض العمال المؤقتين الذين فقدوا أعمالهم ولكن لم يتم صرف الأموال بالسرعة الواجبة.

وقالت وزيرة السياحة إن الصندوق يتعامل مع طلبات إضافية للحصول على مساعدات.

يذكر أن جنوب افريقيا وهي أكبر دولة صناعية في قارة أفريقيا تعتزم فرض حظر تجوال اعتبارا من أول مايو المقبل لوقف انتشار الفيروس. كما تعتزم الحكومة الحد من عودة العمال إلى ممارسة أنشطتهم في الاقتصاد الذي يعاني من الشلل تقريبا بسبب إجراءات الإغلاق.

كانت حكومة جنوب أفريقيا، خصصت 235 مليون راند لدفع أجور وإيجار الأماكن وفواتير المرافق للمشروعات الصغيرة لمدة 3 شهور لمساعداتها في مواجهة تداعيات الجائحة.