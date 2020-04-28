ميركل تؤكد أهمية حماية المناخ في البرامج الاقتصادية لما بعد أزمة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى مراعاة حماية المناخ ومنح هذه القضية أهمية راسخة عند إعادة الإعمار الاقتصادي بعد وباء كورونا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، خلال حوار بطرسبرج لحماية المناخ: "سيكون هناك مناقشة صعبة عن التوزيع، عندما ننظر للأضرار الاقتصادية التي أحدثها وباء كورونا في كل قطاعاتنا الاقتصادية".

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "سيكون من المهم عندما نبدأ برامج تحفيز اقتصادي أن نراعي بشدة حماية المناخ دائما وأن نوضح أننا ندخر فيما يتعلق بحماية المناخ، ولكننا سنستثمر في تقنيات مستقبلية".

وأكدت ميركل أيضا أنه يجب ألا يفكر المرء في ذاته على مستوى وطني فحسب، وأوضحت أن الأمر يتعلق "بأن نواصل دفع التزاماتنا العالمية بقوة إلى الأمام، لأن ذلك أمرا جوهريا كي نحقق نجاحا عالميا في حماية المناخ".