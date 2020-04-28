أعلن مصرف "يو.بي.إس" السويري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحه بنسبة 40% إلى 6ر1 مليار دولار في الربع الأول على أساس سنوي، إلا أنه حذر من أن جائحة كورونا ستلحق الضرر بإيراداته في المستقبل.

وبعدما تسبب الاتجاه الهبوطي إلى تراجع أسعار الأصول، أعلن أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم أن دخله من الرسوم المتكررة سوف ينخفض​​، كما أن انخفاض أسعار الفائدة سيضعف الإيرادات.

وإضافة إلى ذلك، فإن البنك يتوقع أيضا عددا أقل من المعاملات من عملائه الأثرياء في ظل الأزمة، وهو الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى تراجع إيرادات البنك.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الإيرادات بنحو 10% لتصل إلى 9ر7 مليار دولار.

وقد تحسن أداء العمليات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات في البنك بشكل ملحوظ في الربع الأول.

وأعلن البنك تدفقا صافيا بـ12 مليار دولار من الأموال الجديدة من العملاء الأثرياء في الفترة من يناير إلى مارس.

ورغم ذلك، تراجع إجمالي أصول العملاء المستثمَرة في البنك بنسبة 11% إلى 3ر2 في الربع الأول مع تراجع الأسواق المالية.