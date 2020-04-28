ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا للمرة الأولى منذ عام في ظل أزمة كورونا

سجلت إسبانيا ارتفاعا في معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عام، وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا "أي إن إي" اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام الجاري إلى 41ر14 بالمئة، مقارنة بـ78ر13 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لتقديرات خبراء، من المتوقع أن تظهر الآثار الكاملة لأزمة كورونا على سوق العمل الإسباني اعتبارا من الربع الثاني من العام.

وتوقع محللون ارتفاع معدل البطالة بشكل أقوى خلال الربع الأول من هذا العام في إسبانيا التي تعد رابع أقوى اقتصاد في منطقة اليورو.

يُذكر أن الحكومة الإسبانية اتخذت إجراءات مشددة في مارس الماضي في مواجهة انتشار وباء كورونا، مما أصاب قطاعات عريضة من الحياة العامة بالشلل.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء، خطة لتخفيف تدريجي لهذه القيود.