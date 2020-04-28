«محكمة كوسوفو المتخصصة» تبدأ توجيه اتهامات لمشتبه بهم في حرب كوسوفو

ذكرت هيئة محكمة كوسوفو المتخصصة، التي تحقق في الجرائم التي وقعت ضد الصرب خلال وبعد حرب استقلال كوسوفو (1998-1999)، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، إنها بدأت اليوم الثلاثاء توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم.

وطالب مدعٍ عام في الهيئة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - من قاضي المحكمة تعيين قاضي تحقيق قبيل المحاكمة بسبب "نيته بدء إجراءات إضافية" أخرى.

وأوضحت الشبكة أن رئيس المحكمة وافق على الطلب وعين قاضياً "لمراجعة لائحة الاتهام الجديدة التي قدّمها المدعي العام المختص"، وذلك من دون التطرق للمزيد حول ذلك.

وتعمل هيئة محكمة كوسوفو المتخصصة منذ عام 2015 مستجوبة المئات من الأفراد الذين شاركوا في حرب الاستقلال الألبانية إلا أنها لم تكن قد وجهت اتهاماً بعد لأي من المشتبه بهم في حرب 1999 التي خلفت ورائها أكثر من 10 آلاف قتيل.

يُشار إلى أن صربيا لا تعترف باستقلال كوسوفو لعام 2008.