ذكرت وزارة المالية البولندية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البولندي قد يسجل انكماشا بمعدل 4ر3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسيكون هذا الانكماش الأول بالنسبة للاقتصاد البولندي منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين.

وتتوقع وزارة المالية تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص والنشاط الاستثماري وبخاصة خارج القطاع العام، كما تتوقع تضرر الصادرات البولندية بسبب انكماش اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولندا.

في الوقت نفسه فإن ضعف أداء الاقتصاد وتدهور سوق العمل يمكن أن يؤدي إلى تراجع الضغوط التضخمية، حيث تتوقع الوزارة وصول متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 8ر2%.

في الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع العجز في الميزانية إلى 4ر8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقابل 7ر0% فقط في العام الماضي، حيث أدت جائحة كورونا إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع حصيلة الضرائب.

وسيؤدي هذا إلى زيادة معدل الدين العام إلى 2ر55% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقابل 1ر46% خلال العام الماضي بحسب وزارة المالية.

في الوقت نفسه تتوقع وزارة المالية أن يكون معدل نمو الاقتصاد البولندي خلال العام المقبل أعلى من معدل الانكماش خلال العام الحالي.