أجرت المتهمة، بقتل زوجها في منطقة الهرم، معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

وتم اصطحاب الزوجة من قبل فريق من النيابة لمكان ارتكاب الجريمة، وأعادت تمثيلها، حيث تبين أن المتهة استغلت نوم زوجها، عقب تناوله وجبة الإفطار، وأشعلت النار في الشقة ولاذت بالفرار.

ووجهت النيابة للزوجها، تهمة القتل العمد وخاطبت مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بتشريح جثمان المجنى عليه الزوج لاستكمال التحقيقات.

واعترفت المتهمة، ذات 25 عاما، بارتكاب الواقعة، بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما، مشيرة إلى أنها استغلت نوم زوجها بعد تناول وجبة الإفطار، حيث استعدت الزوجة وجمعت متعلقاتها الشخصية تمهيدا للهروب بعد تنفيذ الجريمة.

وأضافة المتهمة أنها ليست الزوجة الأولى، وأن زوجها المجني عليه متزوج من أخرى، وبسبب الخلافات مع زوجها الذي رفض شراء شقة سكنية في بلدهم سوهاج، خططت المتهمة لتنفيذ جريمتها بطريقة محكمة.

وأشارت المتهمة إلى أن زوجها الخمسيني، حاول الهروب من النيران التي سيطرت على كل أركان الشقة ولكنه فشل خاصة وأن الزوجة أغلقت جميع منافذ الشقة ليلقى مصرع الزوج.