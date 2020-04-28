 وزيرا الدولة لشئون الدفاع الإماراتى والأسباني يبحثان هاتفيا التعاون المشترك فى المجالات العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا الدولة لشئون الدفاع الإماراتى والأسباني يبحثان هاتفيا التعاون المشترك فى المجالات العسكرية

محمد بن أحمد البواردي
محمد بن أحمد البواردي
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 6:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 6:24 م

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي - خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء - مع وزير الدولة للدفاع الأسباني السيد أنخل أوليفاريس راميريز ، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين والعمل المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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