دبي: مراكز التسوق تعيد فتح أبوابها في ظل إجراءات احترازية صارمة للحد من عدوى كورونا

بدأت مراكز التسوق في إمارة دبي إعادة فتح أبوابها لاستقبال العملاء بعد فترة توقف دامت عدة أسابيع، ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الإمارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مركز التسوق "ميركاتو" ومركز التسوق "تاون سنتر جميرا" عن فتح أبوابهما لاستقبال العملاء مع الالتزام بمجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث للحد من الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركز ميركاتو، إنه تم تخفيض ساعات العمل بالمركز لتصبح بين الساعة 12 ظهرا و10 ليلا، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية ومنها السينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وأضافت بستاني لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء: "يلتزم المركز بتنفيذ صارم للإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات المحلية، فلا يسمح للزوار الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عامًا بزيارة مراكز التسوق، ويجب على المتسوقين ارتداء الأقنعة والقفازات.

وذكرت أنه سوف يتم فحص درجة حرارة كل زائر مع الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين الزوار والتوصيات بالدفع الذكي (بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم).

وتابعت: "سيتم تطبيق وتنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء".

كما أعلن مركز التسوق "دبي مول" فتح أبوابه للزوار، مع السماح لكل زائر بالتجول في المركز بحد أقصى لا يتجاوز 3 ساعات، على أن تستقبل المحال التجارية والمطاعم عدد زوار يشكل 30% من إجمالي طاقاتها الاستيعابية.