الحكومة البريطانية: نستبعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي هذا الأسبوع

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تستبعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي هذا الأسبوع، وأنه سيتم النظر في مسألة الإغلاق 7 مايو المقبل.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إنه لن يتم رفع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا إلا بتلبية الاختبارات الخمسة التي وضعتها الحكومة والتي تتمثل في قدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية على استيعاب الحالات المصابة بالفيروس، وانخفاض حالات الوفاة بشكل مستمر وانخفاض الإصابات إلى مستويات يمكن التحكم بها فضلًا عن وجود إمكانيات اختبار وأدوات وقاية كافية وعدم وجود خطورة بحدوث ذروة تفشي أخرى للفيروس.

وأضاف المتحدث، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أنه لا يعتقد أنه سيتم استيفاء هذه الاختبارات الخمسة في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تَعهُد جونسون أمس الاثنين بالعمل على تنقيح القيود الاقتصادية والاجتماعية خلال الأيام المقبلة، بعث الأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها بنهاية الأسبوع الجاري.