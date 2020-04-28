حازم إمام: تواجدي في اتحاد الكرة قلل من قيمتي وتعرضت لأقصى درجات الإهانة

يرى حازم إمام، عضو مجلس إداره اتحاد الكرة السابقة أن العمل العام داخل المنظومة الكروية يقلل من قيمته سواء كلاعب كرة قدم أو كشخصية مرموقة.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "لن اعمل في اتحاد الكرة من جديد، وبالفعل هناك من تحدث معي بشأن عودتي مرة أخرى لكني افضل عدم العمل في الجبلاية".

وأضاف: "العمل في اتحاد الكرة يقل من قيمتك بشكل كبير جدا، لأنك تتعرض لأقصى درجات الاهانة والجميع يدخل في الذمة المالية ويتأذى بشكل كبير وانا اود اعمل في شئ احبه ليس ليتم سبي أو اهانتي".

وأكمل: "قبل زمن السوشيال ميديا كانت المعلومة لا يتم نشرها بهذه السرعة، ولها مميزاتها وهي أنها تشعر اي لاعب أو يتحدث عنك الجميع ويتم التواصل مع الغير، لكن عيوبها هي أن تكتب شئ ايا كان سلبي او غير محبب لكنك تجد من يشبهك في التفكير ونبدا نتدخل في الأمور الخاصة بالشخصيات العامة مثل الذمة المالية وغيرها".

وأتم: "من يكتب اي حديث يكتبه وبس حتى لا يفكر أن هذا سيزعج الأخرين لكنه كتبه ولن يتراجع عنه، لذا قررت عدم العمل مرة أخرى في اتحاد الكرة".