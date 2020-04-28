ميركل وجوتيريش يخاطبان وزراء 30 دولة اليوم بشأن تغير المناخ

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(د ب أ)

من المقرر أن تخاطب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء وزراء من حوالي 30 دولة يناقشون كيفية ربط المعركة ضد فيروس كورونا المستجد بالحرب ضد تغير المناخ.

وستأتي تصريحاتهما في اليوم الأخير من حوار بيترسبرج المناخي غير الرسمي لهذا العام، والذي يتم عقده لأول مرة عبر الفيديو كونفرانس بسبب وباء كورونا.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون الإجراءات التي يمكن أن تمهد لتعافي أخضر من هذه الأزمة الاقتصادية، حسب وزارة البيئة الألمانية.

ولا يتوقع الخروج بنتائج ملموسة حيث ان الحوار غير رسمي.

وأطلقت ميركل هذا الحدث السنوي عام 2010 لضخ طاقة جديدة لمفاوضات المناخ عقب فشل قمة الأمم المتحدة في كوبنهاجن. وتستضيف ألمانيا حوار هذا العام مع بريطانيا، التي ستستضيف قمة المناخ التالية للأمم المتحدة.