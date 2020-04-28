الجزائر تمدد تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا حتى 14 مايو المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية لفترة إضافية بداية من يوم بعد غد الخميس، حتى 14 مايو القادم.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن هذا التمديد جاء كإجراء احترازي ووقائي من تفشي وباء فيروس (كورونا) مع استمرار كافة التدابير الوقائية المتخذة لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ.

وأوضح البيان أنه سيتم بث دروس نموذجية عبر قنوات التلفزيون العمومي وكذا جهاز الدعم المدرسي عبر الإنترنت من خلال منصة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ونشر دروس لتلاميذ جميع المستويات عن طريق اليوتيوب، بالإضافة إلى الحصص التربوية التي تبثها الإذاعات.

وكان وزير التربية الوطنية الجزائري محمد واجعوط قد التقى بعدد من النقابات المعتمدة من أجل التفكير ومناقشة ما سيتم عمله بالنسبة لما تبقى من السنة الدراسية الجارية من دراسة وتنظيم للامتحانات المدرسية انطلاقا من مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث في حالة تمديد إجراءات الحجر الصحي أو رفعه.