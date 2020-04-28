مدير مستشفي المنشاوي المستبعد: سأسلك الطرق القانونية والشرعية لعودة حقي

اكد الدكتور متولي ابورية مدير مستشفي المنشاوي العام بطنطا و المستبعد بقرار من محافظ الغربية عقب صدور قرار محافظ الغربية برفع الايقاف عنه علي خلفية ازمة الفيديوهات التي شهدتها مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بطنطا وقيام محافظ الغربية بإصدار قرار بإعفائه من منصبه كمدير للمستشفي

ان هناك تناقضات كبيرة في البيان الصادر عن محافظة الغربية بخصوصه والمتمثل فيما ذكر بمخالفته الاجراءات الاحترازية الخاصة لمكافحة فيروس كورونا طبقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد حيث أن ذلك يتنافي تماما مع الواقع في مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بطنطا حيث أن نسبة الشفاء للمرضي كبيرة جدا بالمستشفي واحتفل الاطباء والتمريض بتحول نتائجهم الي سلبية وانه لو كانت هناك مخالفات حسب نص البيان لارتفعت نسبة الوفيات وتفشي المرض بين الاطقم الطبية والتي جاءت نتيجتها جميعها سلبية

واضاف ان زيادة نتائج الشفاء للمرضي يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتي يتولي فريق مكافحة العدوي مسئوليتها وأضاف أن البيان الصادر عن المحافظة قرر انه تم رفع الايقاف عني تقديرا للدور الفعال والجهد المبذول من الاطقم الطبية بمستشفي المنشاوي العام .التي تعمل تحت اشرافي وادارتي وبذلك يكون هناك تناقضا كبيرا وكيف يتم مجازاتي وفي نفس الوقت الاقرار بالتقدير والشكر الاطقم الطبية بالمستشفي التي كانت تعمل تحت اشرافي

واشار ابورية الي انه شغل منصب مدير مستشفي المنشاوي العام بحكم قضائي رقم 1618لسنة24ق وجميعنا من الواجب احترام الاحكام القضائية

واكد مدير مستشفي المنشاوي العام بطنطا انه سيلجأالي الطرق القانونية والمشروعة للحفاظ علي حقه ورفع الظلم الذي تعرض له وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة للاطباء ونقابة الاطباء بالغربية