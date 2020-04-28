نائب محافظ بنى سويف يأمر بوقف حالتي بناء مخالف ويتفقد تطوير سليمان متولى بالكورنيش

في إطار تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ،ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا ،حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التى تنفذها الدولة في هذا الملف

حيث قام السيد بلال حبش نائب المحافظ بجولة مسائية بمدينة بني سويف لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمن إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات ، والملاهى، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والتصدى للبناء المخالف التى قد يقوم به البعض استغلالا لتركيز الأجهزة التنفيذية جهودها في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بالفيروس

حيث أشرف نائب المحافظ على الإجراءات التي تم اتخاذها حيال بعض المخالفات التي تم ضبطها أثناء الجولة المفاجئة ،حيث تم إيقاف أعمال مبني مخالف بشارع بورسعيد ووقف أعمال بمحل مجاور لمبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية ومصادرة معدات وأدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن

‪كما تابع نائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لتوسعة طريق سليمان متولي ضمن خطة المحافظة لدعم شبكة الطرق الداخلية وتطوير وإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية