معدل التضخم الشهري في السودان يتجاوز 81 %

ارتفع معدل التضخم في السودان لشهر مارس إلى 81.64 % مقارنة بنحو 71.36 % في شهر فبراير، بزيادة بلغت 10.28%.

وذكر الجهاز المركزي للاحصاء بالسودان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع معدل التضخم سببه زيادة أسعار الغذاء (الزيوت والدهون والخبز واللحوم والحبوب والبقوليات واللبن والجبن والسكر)، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات والوقود والغاز مقارنة بأسعار شهر فبراير.

وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 66.83% لشهر مارس، فيما كان 61.86% في شهر فبراير، بينما سجل في المناطق الريفية 93.26% لشهر مارس فيما كان 78.50 % في شهر فبراير.