 ماهر: موسيماني قال لي بعد المباراة «انتم أفضل فريق واجهته» - بوابة الشروق
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ماهر: موسيماني قال لي بعد المباراة «انتم أفضل فريق واجهته»

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 1:59 ص

قال علي ماهر المدير الفني للمصري، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أخبره بعد اللقاء بأن المصري أفضل فريق واجهه.

وخسر المصري أمام الأهلي مساء الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الاسكندرية في مباراة  مؤجلة من الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:«موسيماني جاء إلي بعد المباراة وقال لي أنتم أفضل فريق واجهته، وهو مدرب محترم وأشكره على ما قاله».

وأضاف:«أشكر لاعبي فريقي لم يقصر أي منهم، ولو كان هناك توفيق كانت المواجهة خرجت بنتيجة التعادل على الأقل».

وأكمل:«سنغلق صفحة مواجهة الأهلي، وننظر للمباراة القادمة، لدينا فريق جيد، والجميع يحترمه وهناك تحسن عن الموسم الماضي».

وواصل:«اكتسبنا احترام الجميع أمام فريق كبير مثل الأهلي».

وأتم:«ذاكرت الأهلي جيدا وأغلقنا جبهاته.. كان فين كهربا ؟ وكان فين أفشة؟  فريقي أغلق جيدا على الأهلي، و(ربنا مش رايد إننا نكسب)»


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