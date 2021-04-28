 بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر لتعزيز التطعيمات - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أبريل 2021 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر لتعزيز التطعيمات

لقاح فايزر
لقاح فايزر
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:47 م

أمنت حكومة المملكة المتحدة 60 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك لتشكل جزءا من برنامج تعزيز لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا من كوفيد- 19 قبل الشتاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويقع على عاتق العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة تحديد الفئات التي يجب أن تحصل على جرعة تنشيطية في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن يتم إعطاؤهم أول جرعتين.

يشار إلى أن الهدف هو التأكد من أن البالغين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة يتمتعون بالحماية الكاملة من زيادة محتملة في حالات العدوى لدى زيادة برودة الطقس.

ويؤدي ارتفاع الحالات إلى زيادة احتمالية تحور الفيروس وتشكيل سلالة جديدة يمكن أن تكون مقاومة جزئيا للقاحات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان عبر البريد الإلكتروني: "برنامج التطعيم لدينا يعيد حريتنا، لكن الخطر الأكبر على هذا التقدم هو الخطر الذي تمثله السلالة الجديدة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك