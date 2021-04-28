بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر لتعزيز التطعيمات

أمنت حكومة المملكة المتحدة 60 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك لتشكل جزءا من برنامج تعزيز لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا من كوفيد- 19 قبل الشتاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويقع على عاتق العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة تحديد الفئات التي يجب أن تحصل على جرعة تنشيطية في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن يتم إعطاؤهم أول جرعتين.

يشار إلى أن الهدف هو التأكد من أن البالغين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة يتمتعون بالحماية الكاملة من زيادة محتملة في حالات العدوى لدى زيادة برودة الطقس.

ويؤدي ارتفاع الحالات إلى زيادة احتمالية تحور الفيروس وتشكيل سلالة جديدة يمكن أن تكون مقاومة جزئيا للقاحات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان عبر البريد الإلكتروني: "برنامج التطعيم لدينا يعيد حريتنا، لكن الخطر الأكبر على هذا التقدم هو الخطر الذي تمثله السلالة الجديدة".