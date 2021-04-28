رئيس بيونتك يعرب عن ثقته في فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا الهندية



أعرب رئيس شركة "بيونتك" الألمانية ومؤسسها، أوجور شاهين، عن ثقته في أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تنتجه شركته بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية، فعال ضد سلالة الفيروس المكتشفة في الهند.



وقال شاهين - في تصريحات للصحفيين - إن "بيونتك" تعكف حاليا على إجراء اختبارات على السلالة الهندية من الفيروس، مضيفا أنها "تحمل طفرات درسناها بالفعل ولقاحنا فعال ضدها.. أثق أنه فعال (ضد السلالة الهندية) أيضا"، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.



وأشار إلى أن شركته "فكرت كثيرًا" في الطفرات عندما طورت لقاحها ولديها خبرة في هذا الشأن، لافتا إلى أن "بيونتك" بحثت حتى الآن في أكثر من 30 سلالة مختلفة من فيروس كورونا ووجدت "أن لقاحنا يعمل بشكل جيد ضدها جميعًا تقريبًا"، لا سيما السلالة B.1.1.7، المكتشفة لأول مرة في المملكة المتحدة.



ووصف شاهين لقاح "فايزر-بيونتك" بأنه حصن، مؤكدا أنه "سيصمد، أنا مقتنع بذلك"، وتابع "إذا كان علينا تعزيز الحصن مرة أخرى، فسنقوم بذلك - لست قلقًا بشأن ذلك".