الداخلية تواصل توجيه المأموريات لخدمة المواطنين وذوي الاحتياجات

قام قطاع الأحوال المدنية، بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لمواطنة بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها.



كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن، وذوي القدرات الخاصة" بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.