فصل رئيس شركة الغاز الحكومية في أوكرانيا بسبب ضعف الأداء

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أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء فصل أندريه كوبوليف رئيس شركة الغاز الحكومية نافتوجاز بسبب أدائه غير المرضي خلال 2020.

وبدلا من أرباح متوقعة بقيمة 415 مليون دولار سجلت الشركة خسائر بنحو 684 مليون دولار خلال العام الماضي.

كما تم فصل مجلس الإشراف على الشركة بالكامل. وكتب كوبوليف على موقع التواصل الاجتماعي أنه عرف بنبأ فصله من وسائل الإعلام.

وتقرر تعيين المدير السابق للشركة يوري فيترينكو ٤٤ عاما رئيسا جديدا للشركة، حيث شغل مؤخرا منصب القائم بأعمال وزير الطاقة في الحكومة.

يذكر أن المديرين في نافتوجاز وغيرها من الشركات المملوكة للدولة في أوكرانيا يواجهون انتقادات دائمة بسبب تضخم أجورهم.

تولى كوبوليف رئاسة الشركة منذ آذار/مارس 2014 وتم تمديد عقده لمدة 4 سنوات إضافية منذ عام واحد فقط.