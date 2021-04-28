وزير الداخلية الفرنسى يتقدم بمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

تقدم وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، الأربعاء، بمشروع قانون جديد إلى مجلس الوزراء لمكافحة الإرهاب، يشمل إجراءات مشددة على دور العبادة والخارجين من السجن، وذلك بعد أيام من هجوم إرهابى استهدف قسم شرطة رامبوييه بإقليم إيفلين.



وبرر دارمانان فى مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، تقديمه مشروع القانون بالحاجة إلى «تعزيز وسائل محاربة تهديد متطور» فى إشارة إلى الإرهاب.



وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية فى بيان أن «النص فى معظمه مجرد تهيئة لترسانة من الأحكام الموجودة بالفعل ولكن السلطة التنفيذية أرادت اضفاء عليها الجانب التشريعى».



وأضافت أن المشروع الذى يتألف من 19 مادة، يهدف بشكل أساسى إلى إضفاء «طابع دائم» على الإجراءات يتم تنفيذها فى إطار قانون الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب الذى تم التصويت عليه فى أكتوبر 2017 لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ هجمات باريس 2015.



ومن بين التدابير المقترحة، المراقبة بعد الخروج من السجن، إذ يقترح مشروع القانون زيادة المدة القصوى لتدابير المراقبة إلى «عامين» (مقابل عام واحد حاليًا) بالإضافة إلى عقوبة لا تقل عن خمس سنوات أو ثلاث سنوات للجرائم المتكررة.



كما نص مشروع القانون على زيادة الضغط حول أماكن العبادة، فبالإضافة إلى الإغلاق الإدارى لدور العبادة المشتبه فى ارتباطها بأعمال ذات طبيعة إرهابية، يسمح مشروع القانون بإمكانية إغلاق أماكن تخص جمعيات تتولى إدارة دور العبادة.



وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء محيط أمنى، بمنع أى شخص خاضع للمراقبة من التواجد فى مكان ما يشهد تنظيم فاعلية أو يعتبر، بحكم حجمه أو طبيعته هدفا لخطر إرهابى معين.