أكبر عدد من المتقدمين لمنصب الرئيس في تاريخ سوريا

أغلق باب الترشح للانتخابات في سوريا برقم هو الأعلى في تاريخ البلاد إذ بلغ عدد المتقدمين 51 مرشحا وهو ما يزيد عن مثيله في الانتخابات الماضية بأكثر من الضعف.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا 10 طلبات جديدة اليوم، ليرتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى 51، بينهم سبع سيدات، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وبعد نحو ساعتين على إغلاق باب الترشح أعلن مجلس الشعب إغلاق وختم صندوق التأييدات، وانتهاء عمليات منح الأعضاء أصواتهم لطالبي الترشح، إذ ينص دستور على ضرورة أن يحصل المرشح على تأييد 35 عضوا في المجلس شرطا للترشح.

يذكر أن 24 شخصا تقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2014 وكانت التعددية الأولى في البلاد آنذاك بعد أكثر من 50 عاما.

وحسب الدستور السوري الذي يشترط تأييد 35 عضوا في المجلس لطلب الترشح، فإن عدد المرشحين رسميا يحسمه نواب "حزب البعث العربي الاشتراكي" وحلفائهم في الجبهة الوطنية التقدمية، فعدد المستقلين (70 عضوا) لا يكفي إلا لتأييد مرشحين اثنين (بفرض تساوي الأصوات).