تايلاند تسجل 2012 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 2012 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات الكلية 61 ألفا و699 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت 15 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 178 وفاة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين، المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.