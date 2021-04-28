تراجع مناسيب المياه في المكسيك مع اشتعال حرائق الغابات بسبب الجفاف

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أدى الجفاف في المكسيك إلى تراجع مناسيب المياه في البلاد مع اشتعال حرائق الغابات في مساحة تمتد لعشرات الآلاف من الهكتارات.

وذكرت سلطات المياه الثلاثاء أنه لا يوجد أي من الخزانات الـ 210 فى البلاد ممتلئة تماما، وأن 19 خزانا ممتلئا لأقل من النصف.

ويبلغ حجم الخزان الذي يوفر ربع مياه مكسيكو سيتي حاليا 8ر42%، وهو مستوى أقل بنسبة 23% من المتوسط التاريخي.

وفى المنطقة الحضرية بالمدينة حيث يعيش حوالى 22 مليون شخص ، يعد الجفاف الأسوأ منذ 30 عاما، بحسب رئيسة البلدية كلوديا شينباوم.

وذكرت سلطات الغابات أن هناك أيضا 78 حريقا نشطا فى المكسيك تمتد على أكثر من 41 ألف هكتار.

ويكافح أكثر من 3600 من أفراد خدمة الطوارىء النيران.

ويؤثر الجفاف على 85% من المكسيك وتتأثر أجزاء من أمريكا الوسطى المجاورة أيضا. والجفاف من بين الأسباب التي تجعل عشرات الآلاف من الأشخاص يحاولون مغادرة المنطقة والهجرة إلى الولايات المتحدة كل شهر.