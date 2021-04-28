 روجينا تبرئ مخرج «بنت السلطان» من الإصابات التي تعرضت لها أثناء التصوير - بوابة الشروق
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روجينا تبرئ مخرج «بنت السلطان» من الإصابات التي تعرضت لها أثناء التصوير


نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:35 ص

نشر المخرج أحمد شفيق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يجمعه بالفنانة روجينا، بطلة مسلسله الجديد "بنت السلطان"، والتي تعرضت فيه للإصابة أثناء تصويرها بعض مشاهد الأكشن، ما تسبب في تعطيل التصوير يومين، على حد قول المخرج.

 

وظهرت روجينا في الفيديو تؤكد أن المخرج بريء من الإصابات التي لحقت بها، وأنها هي التي أصرت على عدم الاستعانة بدوبلير.

 

وعلق "شفيق" على الفيديو: "الحمد لله على كل شئ، أنا بطمن الناس كلها وجمهور (بنت السلطان)، وجمهور روجينا على صحتها، الحمد لله هي بخير وبصحة، إحنا وقفنا التصوير بس يومين، لحين تعافيها تماما، وهانستأنف تاني بإذن الله".

 

واختتم قائلا: "شكرا لكل الناس اللي تواصلت معي علشان يطمنوا على روجينا، وشكرا لكل الناس اللي تابعت ووقفت معانا.. قدر الله وما شاء فعل".

 

المسلسل تأليف أيمن سلامة، ويشارك في البطولة كل من باسم سمرة وسوسن بدر وأحمد مجدي. 

 


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