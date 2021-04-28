الإمارات: الحبس سنة والغرامة 20 ألف درهم عقوبة جريمة إفشاء الأسرار

كشفت النيابة العامة في الإمارات من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبة جريمة إفشاء الأسرار.

وأشارت النيابة العامة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، إلى أن قانون العقوبات الاتحادي نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

ووفق النيابة، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.