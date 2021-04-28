الفلبين تمدد إغلاقا في العاصمة وأقاليم مجاورة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

مددت الفلبين اليوم الأربعاء إغلاقا لمدة شهر في منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة لمدة أسبوعين آخرين في الوقت الذي بلغ العدد الإجمالي لحالات مرض كوفيد -19 أكثر من مليون حالة.

وأعلن الرئيس رودريجو دوتيرتي في خطابه الأسبوعي المتلفز أن القيود المفروضة في مانيلا الكبرى واقاليم بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت ستظل سارية المفعول حتى 14 آيار/مايو.

وأضاف دوتيرتي أن الإغلاق في إقليمي كيرينو وأبرا الشماليين ومدينة سانتياجو في إقليم كاجايان فالي سيظل ساري المفعول طوال شهر آيار/مايو .

وحث دوتيرتي الفلبينيين على اتباع قواعد الإغلاق، وحذر المسؤولين المحليين من التراخي في تنفيذ القيود.

وأوضح دوتيرتي: "سيكون هناك ارتفاع دائما ... [في حالات كوفيد -19 إذا لم نتبع القانون". هذه ليست قضية طبية فقط. إنها الآن مصلحة وطنية وربما بقاء الفلبينيين ".

وأعلنت وزارة الصحة عن 6895 حالة إصابة إضافية بمرض كوفيد -19 اليوم الأربعاء، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى مليون و204الف و95حالة. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 115 إلى 17031.

وبينما انخفضت اجمالي الإعداد اليومية منذ 29 مارس، عندما تم فرض الإغلاق الجديد، دعا خبراء الصحة إلى تمديد الحجر الصحي المجتمعي من أجل تثبيت الأعداد.

وتأتي الزيادة في عدد الحالات وسط تأخيرات في تسليم اللقاحات في البلاد ، حيث لم يحصل سوى 1ر5 مليون فلبيني على اللقاحات منذ إطلاق حملة التطعيم في بداية شهر آذار/مارس.