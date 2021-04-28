آخر مدرب شرطة ألماني يغادر أفغانستان

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غادر آخر شرطي ألماني أفغانستان اليوم الأربعاء قبل وقت قصير من نهاية مهمة تدريب الشرطة الأفغانية.

ونقل بيان عن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قوله إن " تدريب الشرطة الأفغانية ليس جولة دورية، بل إنه خدمة شجاعة تمت في ظل ألوان كبيرة من المشقة الشخصية".

يشار إلى أن الموعد الرسمي لنهاية مهمة "جيرمان بوليس بروجكت تيم/فريق مشروع الشرطة الألمانية/" هو الثلاثين من نيسان/أبريل الجاري.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، تم خلال المهمة تدريب أكثر من 80 ألفا من عناصر الشرطة الأفغانية على مدار ما يقرب من 20 عاما.

ويأتي ختام مهمة تدريب قوات الشرطة الأفغانية على خلفية قرار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سحب قواتهما من أفغانستان بعد تمركزها هناك على مدار عقدين.

وأعلنت الولايات المتحدة رسميا الحادي عشر من سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لإتمام سحب قواتها من أفغانستان، وثمة تقارير عن إمكانية تبكير هذا الموعد إلى الرابع من تموز/يوليو المقبل.

وتمتلك ألمانيا ثاني أكبر قوة في أفغانستان بعد الولايات المتحدة حيث يتمركز هناك حاليا 1100 جندي ألماني.