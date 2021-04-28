البرازيل: إعطاء 44 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرازيل منذ تفشي الجائحة هناك 4ر14 مليون، فضلا عن 395 ألفا و22 وفاة.

وسجلت البرازيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و9 أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.