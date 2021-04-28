 إقامة جنازة الفنانة الإيطالية ميلفا أمام مسرح في ميلان - بوابة الشروق
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إقامة جنازة الفنانة الإيطالية ميلفا أمام مسرح في ميلان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:22 ص

ودعت الجماهير الإيطالية المغنية والممثلة الراحلة ميلفا في ميلانو.

 

وسار العديد من الأشخاص أمام النعش المزين بالورود البيضاء في مسرح بيكولو، اليوم الثلاثاء.

 

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إلى وجود طابور أمام مدخل المسرح برغم جائحة كورونا.

 

واستقبلت مارتينا كورجناتي ابنة ميلفا المعزين، وكان من بينهم عمدة ميلان جوزيبي سالا، والموسيقية ريتا بافوني. 

 

وأقيمت الجنازة الرسمية لنجمة البوب والتلفزيون في وقت لاحق في مكان خاص. 

 

وتوفيت ماريا إيلفا بيولكاتي، وهو الاسم الحقيقي لميلفا، يوم الجمعة الماضي في ميلانو عن عمر 81 عاما.

 


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