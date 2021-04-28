صرحت مصادر في الحكومة القبرصية اليونانية في نيقوسيا اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هدد بإلغاء تفويضه لإجراء محادثات بشأن الوضع في قبرص بسبب الخلافات الصارخة بين الجانبين.

وقالت مصادر من الجانب القبرصي التركي لوكالة الأنباء الألمانية إن المفاوضات صعبة للغاية.

وبدأ جوتيريش أمس الثلاثاء محادثات غير رسمية في محاولة للتوسط بين الحكومتين اليونانية والتركية في قبرص.

واجتمعت جميع الأطراف المعنية مرة أخرى في جنيف اليوم الأربعاء.

وإلى جانب الوفدين القبرصي اليوناني والقبرصي التركي، يشارك في المحادثات وزراء خارجية القوى الداعمة الثلاث لقبرص - اليونان وتركيا وبريطانيا .

ويرغب جوتيريش في تقييم إمكانية عقد مؤتمر جديد للتغلب على الانقسام في قبرص، بعد فشل عدد لا يحصى من المفاوضات حول وضع الجزيرة منذ تقسيمها قبل نحو 50 عاما.

وكانت قبرص انقسمت إلى قسم قبرصي يوناني وآخر أصغر قبرصي تركي في الشمال منذ الانقلاب اليوناني والتدخل العسكري التركي في عام 1974.

وتعترف تركيا فقط بقبرص الشمالية كدولة كاملة.

وأصبحت قبرص بأكملها عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004، لكن قانون الاتحاد الأوروبي يسري فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة حتى إعادة التوحيد المحتملة.

ومن ضمن المقترحات بشأن المستقبل تأسيس اتحاد يضم دولتين بحكومة مركزية قوية. وبينما وافق الجانب القبرصي اليوناني على ذلك، يفضل الجانب القبرصي التركي حل الانقسام، إلى دولتين مستقلتين.