الأمير هاري وميغان ينضمان إلى حفل خيري لدعم لقاح كورونا

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سيظهر الأمير هاري وميغان ميركيل في حفل موسيقي خيري إلى جانب نجوم الفن، بهدف رفع معدل توصيل اللقاح للمحتاجين، وأعلن أنهما سيرأسا الحملة التي تقودها شركة "فاكس لايف" وتنظمه مجموعة مكافحة الفقر.

كما سيحضر الحفل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

سيسجل الحدث يوم الأحد في ملعب "صوفي" في لوس أنجلوس، ويبث في 8 مايو/أيار وسيدع المشاركون الحكومات إلى الالتزام بالعدالة من خلال التبرع بالجرعات والموارد.

كما سيطلب المنظمون من الشركات "التبرع بدولارمقابل جرعة" كما سيطل من شركات الأدوية توفير اللقاح بأسعار غير ربحية.

ويشجع هاري وميغان القطاع الخاص على تقديم تبرعات لبرنامج "كوفاكس" الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية ويهدف إلى ضمان تقاسم اللقاح بشكل عادل بين جميع الدول الغنية والفقيرة.