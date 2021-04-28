وزير الخارجية الروسي: لدينا قاعدة لإنشاء بديل لنظام الدفع الدولي سويفت

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه توجد في روسيا قاعدة لإنشاء بديل لنظام الدفع الدولي "سويفت".



وقال لافروف، ردا على سؤال فيما إذا كان من الممكن اعتبار نظام نقل الرسائل المالية للبنك المركزي الروسي بديلا صالحا عن نظام الدفع الدولي "سويفت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن قاعدة البديل لنظام الدفع سويفت موجودة، ويجب على الحكومة والبنك المركزي أن يعملا ما بوسعهما لأن تكون هذه القاعدة ثابتة وأن تضمن استقلالا شاملا وتقدم ضمانة ضد الضرر الذي قد يحاول أحد ما إلحاقه.



جدير بالذكر أنه تم إنشاء نظام نقل الرسائل المالية للبنك المركزي في روسيا كرد على مخاطر فصل محتمل للبنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.